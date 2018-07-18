BRTK’da istifanın nedeni arkadaşa kıyak girişimi mi?

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un istifasının perde arkası netleşmeye başladı.

Haber Kıbrıs’ın Bay-Sen Yönetim Kurulu üyesi bazı BRTK çalışanlarından edindiği bilgiye göre Müdür Özkurt’un istifasının en büyük sebebi Başbakan Erhürman tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun.

Başbakan Erhürman’a bir türlü ulaşamayan ve yaşadığı sıkıntıları bir türlü anlatamayan Özkurt’un, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun’un zorlaması ile yönetim üst kademelerine yapılmak istenen atamalarla birlikte istifa noktasına geldiği kaydedildi.

Bardağı taşıran son damla Koordinatör Yardımcılığı ataması

Bazı çalışanlar, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu’nun görev başı yapmasıyla ilk iş olarak müdür Özkurt’un tüm yetkilerini elinden alınma yoluna gittiğini ifade etti.

Bazı Bay-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, BRT’de kendisine bir ofis ve sekreter alarak kurumu fiilen yönetmeye başlayan Mustafa Tosun’un BRT tarihinde en kısa süreli müdürlük yapmanın acısını çıkarmak amacıyla bir takım icraatlar yaptığını iddia ediyor.

“Adeta intikam alıyor”

Haber Kıbrıs’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Bay-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, CTP-UBP koalisyon hükümeti döneminde 8 ay gibi kısa bir süre müdürlük yapan ve görevden alınan Tosun’un, “nerede kalmıştık” diyerek adeta intikam aldığını ileri sürdüler.

Tosun’un kendine yakın BRT çalışanlarına yeni imkan ve makamlar vermek üzere kolları sıvadığını iddia eden bazı Bay-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, ilk iş olarak ise müdür Meryem Özkurt’a “senin burada daha ne kadar müdür olarak kalacağın benimle ne kadar uyumlu çalışacağına bağlı. Yani ipler benim elimde” dediğini ileri sürdüler.

“Yaş haddinden emekli olacak birini koordinatör yardımcısı yapmak istiyor”

Haber Kıbrıs’a konuşan aynı Bay-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Mustafa Tosun’un, yıllarca birlikte çalıştığı ve yaş haddinden dolayı emekliliğine çok kısa bir süre kalan yakın arkadaşı Vericiler Amirini terfi ettirebilmek için kolları sıvadığını belirtti.

Böylece Tosun arkadaşına önce koordinatör yardımcılığı sonra da koordinatörlüğü vekaleten vererek emeklilikte fayda sağlamayı hedeflediğini iddia eden Bay-Sen’liler çalışanların yıllardır yasa beklediğini, 1993 yılından bu yana kadrolu çalışanların terfilerinin açılmadığını ancak Mustafa Tosun’un önceliğinin kendi yakın çalışma arkadaşları olduğunu belirttiler.

Tosun’un bu düşünce ile koordinatör yardımcılıklarını münhal olarak ilan ettiğini ancak buraya yapılan iki başvurudan birini eleyip sadece kendi yakın çalışma arkadaşına terfi verilmesini uygun gördüğünü ileri süren ve bunu kabul edilemez olarak niteleyen Bay-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, terfi aşamasında mağdur edilen BRTK çalışanının konuyu önümüzdeki günlerde mahkemeye götüreceğini, sendikanın da bu yaşananlar karşısında sessiz kalmayacağını ifade ettiler. “Her türlü eylem şekli sendikamızın gündeminde olacak” diyen Bay-Sen Yönetim Kurulu üyeleri “Bıcak kemiğe dayandı. Başbakan da bu olup bitenler karşısında sessiz kalmaya devam ederse o da bu işin suç ortağı olacak” diye konuştular.

Son açılan münhallere başvuru süreci ve terfi sırasında yaşanan gelişmelerin Meryem Özkurt için bardağı taşıran son damla olduğunu anlatan Bay-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Bay-Sen’i temsilen yönetim kurulunda bulunan temsilci Osman Kurt’un istifasını da istemeye hazırlandıklarını da bildirdiler.

BRT yönetim kurulunda olup aynı zamanda kurum çalışanı olan bazı kişilerin son dönemlerde sürekli bir şekilde “Meryem hanım gidecek. Burada kalıcı değil” gibi müdürü itibarsızlaştırma dönük eylemler içerisinde girdiklerini de anlatan Bay-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Tosun başkanlığındaki BRT yönetiminin müdürün bütün yetkilerini aldığını ve müdürü etkisiz bir elemana dönüştürdüğü böyle bir durumda Meryem Özkurt’a istifadan başka bir yol bırakılmadığı savundular.

Bay-Sen’de de huzursuzluk var

BRTK içerisinde tüm yaşanan bu gelişmelerin kurumu rahatsız ettiği gibi sendika da huzursuzluğa neden olduğunu ifade eden üyeler, yönetim kurulunun dünden itibaren yaptığı toplantılarda konuyu değerlendirdiğini ve her türlü eylem dahli tepkiyi ortaya koymakta olduklarını belirtti.