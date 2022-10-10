BRTK’nın 2022 bütçesi ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi geçti

BRTK’nın 2022 bütçesi ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesi tamamlandı ancak ivediliği olmadığı için 3. görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını saat 17.30'da tamamladı. Bugünkü toplantıda son olarak Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim görevini yerine getirmek amacıyla yarın saat 10.00'da yeniden toplanacak.

Hamzaoğulları

BRTK’nın 2022 bütçesi görüşmelerinde söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, BRTK yayınlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

BRTK’nın “sağ partilerin” televizyonu olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, BRT’nin programlarına muhalefet milletvekillerinin çıkarılmadığını dile getirdi. Hamzaoğulları, kurumun milletvekillerine yönelik programı neden kaldırdığını sordu.

İskele’de BRT’nin bürosu olduğunu fakat bir kez bile o bölge milletvekillerine mikrofon uzatılmadığını dile getiren Hamzaoğlulları, yeni dönemde bunların olmaması temennisinde bulundu.

Rogers

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, BRTK’nın 2022 bütçesinin henüz geçirilmemesinin utanç verici olduğunu kaydetti.

Birçok devlet kurumu gibi BRTK çalışanlarının büyük bölümünün kadrosuz olduğunu dile getiren Rogers, BRTK ve birçok devlet kurumda münhal açmadan istihdamlar yapıldığını belirtti. Rogers, yakında birçok bölümde çalıştırılacak kişi bulunamayacağını söyledi.

Alt kadroların tamamı boş olan kurumlarda kadrolu personelin de emekli olma yaşına gelmesinden dolayı yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Rogers, kurumlara sınavla personel alınması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, kurumların bütçelerinin geç geldiğini ve geçirilmesinin de geciktiğini söyleyerek, bu sıkıntılara çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

BRTK’nın toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasının sistemden kaynaklı olduğunu dile getiren Amcaoğlu, söz konusu BRTK olduğunda akan suların durması ve gerekenin yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplu iş sözleşmeleri konusunda 27 part-time çalışanın hakkını kazanması için gerekenin yapılması taraftarı olduğunu söyleyen Amcaoğlu, BRTK çalışanlarına teşekkür etti.

Olgun Amcaoğlu, yenilenebilir enerji konusunda BRTK’'ya yönelik proje başlatıldığını dile getirdi.

Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin bu ay kendi imkanları çerçevesinde maaş ödediğine işaret ederek, Sosyal Sigortalar ödemelerinde hiçbir sıkıntı olmadığını ve ödemelerin rahatlıkla yapıldığını belirtti.

İvmeyi bundan sonra daha da yukarıya çekeceklerini kaydeden Taçoy, 13. maaşın rahat ödenmesine konsantre olduklarını söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin ülkeyi teğet geçmediğini fakat son dönem aldıkları bazı karar ve uygulamalarla krizin hafifletildiğini dile getiren Taçoy, önerdikleri mini paket ve ekonomik tedbirlerle ülkenin biraz olsun rahatladığını kaydetti.

Dünyada yaşanana çeşitli sıkıntıları dile getiren Taçoy, ülkede işsizlik oranının artırılmaması ve ülkedeki ekonomik hareketliliğin artırılması yönündeki yansımaları hesapladıklarını belirtti.

Ülkedeki tüm yayınların BRTK üzerinden yapıldığına dikkat çeken Taçoy,, BRTK’nın birçok kanala hizmet verdiğinin de farkında olduklarını kaydetti. Taçoy, çalışanların toplu iş sözleşmelerinin kendileri için de önemli olduğunu belirtti.

BRTK’nın verdiği hizmetin önemine vurgu yapan Taçoy, kurumun daha iyi hizmet verebilmesi için gerekenin yapılacağını kaydetti.

Bakanlık çalışmalarını da aktaran Taçoy, özel sektör içerisinde bulunan bazı yayın kuruluşlarına denetim yapıldığını söyledi.

Basına verilen destekten yararlanan sadece 87 kişi olduğunu söyleyen Taçoy, basın sektörlerine denetim yapılarak, haksız rekabeti ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından bütçe tasarısının madde madde görüşülmesine geçildi ve tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 11 ret, 25 kabulle Meclis'ten geçti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi'ni görüşmeye geçti.

Akpınar

Öneriye ilişkin komite raporunun okunmasının ardından söz alan DP Milletvekili Serhat Akpınar, sözleşmenin önemine vurgu yaptı.

Sözleşmenin iklim sistemine etki edecek ülkelerin kalkınma önceliklerini anlatan Akpınar, artık dünyada enerji ile hareke edecek araçların ve toplu taşımaların öne çıktığını kaydetti.

İklim değişikli hakkında aksiyon alma zamanının geldiğini dile getiren Akpınar, KKTC’nin her alanında görev yapan herkesin iklim sisteminin değişik önemini bilmesi gerektiğini belirtti.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, sözleşmenin önemine dikkat çekti. Dünyaya kapıları kapamaya çalışırken böyle bir anlaşmanın geçirilmesinin ironik olduğunu dile geçiren Şahali, dünyanın hassasiyet gösterdiği çevre konularına yönelik hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rogers

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, bu konunun bu mecliste konuşuluyor olmasının olumlu olduğunu kaydetti.

Dinçyürek

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek de, bu çerçeve anlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Küresel problemlerin meclis çatısı altında konuşulmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Dinçyürek, KKTC’nin yakın tarihte geçirdiği çevre yasası olduğunu ve yasanın içeriğinin ülkeye için önem taşıdığını kaydetti.

Dinçyürek ayrıca, çevre yasanın çalışması için de gerekli tüzüklerin yapılması çağrısında bulundu.

Verimli tarım alanlarının korunmasıyla ilgili ayrı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Dinçyürek, küresel ısınma ve çölleşmeye sebebiyet verecek hava gazlarının korunması için yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Söylemde değil eylemde dünyalı olunması ve oturulan koltuğa bakmaksızın aynı doğruların savunulması gerektiğini dile getiren Dinçyürek, bu yasanın desteklenerek gereğinin yapılması yönünde adım atılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi” oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele almaya başladı.

Solyalı

Komitenin yasaya ilişkin raporunun okunmasının ardından söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, komiteye gelen yasa tasarısı ile bugün genel kurula sunulan tasarı arasına neredeyse 180 derece fark olduğunu söyledi. Solyalı, "Çünkü hükümetin komiteye yolladığı tasarı, bize göre kişileri cezalandırma amacı güden, bireysel özgürlük alanını sınırlandırmaya ve cezalandırmaya dönük bir metindi" dedi.

Yapılan toplantıda paydaşlarla birlikte ortaya konan değer ve fikirlerin gazetecilik temel yayın ilkeleri dikkate alınarak çalışıldığını dile getiren Solyalı, yayın ilkelerinin Avrupa normları çerçevesinde düzenlendiğini belirtti.

Bireysel yayıncılık tanımının da konulduğunu dile getiren Solyalı, ticari gaile gütmeksizin yayın yapan kişileri de bunun içine aldıklarını kaydetti.

Komite olarak fon kurulmasını da önerdiklerini dile getiren Solyalı, fonun kurulmasının Maliye Bakanlığı tarafında kabul edilmediğini fakat Yayın Yüksek Kurulu’nun bütçe fazlalığının maliyeye aktarılmamasını onaylandığını söyledi.

Solyalı, birçok konuda iyileştirme yapılmaya çalışıldığını ancak arzulanan düzenlemenin elde edildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirterek, yasanın geneline ret oyu kullanacaklarını belirtti.

Genel kurul daha sonra Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na ilişkin görüşmesini tamamladı ancak tasarıyla ilgili ivedilik kararı olmadığı için üçüncü görüşme ileri bir tarihe kaldı.

Bugünkü çalışmalarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bir sonraki bileşimi yarın saat 10.00 yapılacak.

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10/10/2022 19:22