BRTK’nın 58. kuruluş yıldönümü… KTGB'den mesaj...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na hükümetlerin hak ettiği değeri vermediğini savundu ve “Her geçen yıl kangrenleşen sorunlar katlanarak artmaktadır. Hükümetlerin BRT’ye önem vermediklerinin en belirgin konusu kurum yasasına duyulan mesafeli duruştur” dedi.

BRTK’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Gazeteciler Birliği, kurumun 58. kuruluş yıl dönümünü kutladı; çalışan ve izleyenlerin daha mutlu olacağı yeni bir yıl diledi.

Mesajda, Kıbrıs yakın tarihinin önemli bir dinamiği olan ve toplumun yaşadığı en zor dönemlerde, adanın her bölgesinden bilgiye ulaşmalarının yolu olma misyonunu yürüten BRT’nin bugün aynı görevi birçok zorluklar içinde yürüttüğüne dikkat çekildi.

BRT Yönetim Kurulu’nda temsiliyeti bulunan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin 24 saat emek veren çalışanların haklarının korunacağı yeni yasanın gelecek hükümet döneminde ciddiyetle ele alınmasının takipçisi olacağı ifade edilen mesajda, tüm kurum çalışanları ve BRT’ye 58 yıl hizmet verenlere teşekkür edildi.

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25/12/2021 16:12