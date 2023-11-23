BRTK'nın 60. yıl etkinlikleri kapsamında Hakan Çakmak anılacak
23/11/2023
BRTK 60. yıl etkinlikleri çerçevesinde kurumda uzun yıllar hizmet veren merhum Hakan Çakmak’ı anmak amacıyla, Çakmak’ın programlarında röportaj yaptığı sanatçıların çalışmalarının yer alacağı bir sergi düzenleniyor.
Sergi, Hakan Çakmak’ın doğum günü olan 29 Kasım’da saat 18.00’de KKTC Telsim ve ARUCAD’ın desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.
Sanatçılar tarafından hazırlanan çalışmalar daha sonra BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesinde yer alan “Sanat Güncesi” koridorunda sergilenecek.