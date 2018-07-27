BRTK'nın yeni müdürü Aysu Basri Akter oldu
27/07/2018
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Genel Müdürlüğü’ne deneyimli gazeteci ve program yapımcısı Aysu Basri Akter atandı.
Bakanlar Kurulu’nun Çarşamba günkü toplantısında alınan atama kararı Aysu Basri Akter’e tebliğ edildi.
Akter’in bugün resmen göreve başlaması bekleniyor.
Aysu Basri Akter kimdir?
27 Ağustos 1978’de Lefkoşa’da doğdu. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon bölümünde tamamladı. Uluslararası ilişkiler bölümünden yüksek lisans derecesi vardır.
Kıbrıs FM’de başladığı meslek kariyerinde, Kıbrıs TV’de ana haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve Kıbrıs gazetesinde köşe yazarı olarak sürdürdü.
Aysu Basri Akter, Sim Kanal’da ve Genç TV’de program yapımcılığı, Yenidüzen gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
Çeşitli uluslar arası programlara katılan Aysu Basri Akter Türk Ajansı Kıbrıs yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.
İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Aysu Basri Akter evli ve iki çocuk annesidir.