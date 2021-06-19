Bruce Springsteen konserine aşı zorunluluğu

ABD'li efsanevi rock yıldızı Bruce Springsteen (71), New York'ta Broadway'in açılışına özel bir şov düzenleyecek. Ancak şov sadece koronavirüsü karşı; Pfizer, Moderna veya Johnson&Johnson aşısı olanlar kabul edilecek.

AYNI KURALIN GEÇERLİ OLMASI BEKLİNİYOR

AstraZeneca aşısı olanlar alınmayacak. Bu aşı, ülkenin ilaç otoritesi FDA tarafından onaylanmadığı için birçok gösteri merkezinde aynı kuralın geçerli olması bekleniyor.

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19/06/2021 16:50