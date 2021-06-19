Bruce Springsteen konserine aşı zorunluluğu

Bruce Springsteen'in konserine AstraZeneca aşısı olanların alınmayacağı açıklandı.

ads ads ads ads
19/06/2021

ads
ads
ads
Bruce Springsteen konserine aşı zorunluluğu

ABD'li efsanevi rock yıldızı Bruce Springsteen (71), New York'ta Broadway'in açılışına özel bir şov düzenleyecek. Ancak şov sadece koronavirüsü karşı; Pfizer, Moderna veya Johnson&Johnson aşısı olanlar kabul edilecek.

AYNI KURALIN GEÇERLİ OLMASI BEKLİNİYOR

AstraZeneca aşısı olanlar alınmayacak. Bu aşı, ülkenin ilaç otoritesi FDA tarafından onaylanmadığı için birçok gösteri merkezinde aynı kuralın geçerli olması bekleniyor.

19/06/2021 16:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Bruce Springstees, konser
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.