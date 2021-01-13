Bruce Willis maske takmayı reddedince eczaneden çıkarıldı

Ünlü aktör Bruce Willis, corona virüs salgınını hiçe sayıp maskesiz dışarıda gezerken görüntülendi.

Page Six’e konuşan bir kaynağa göre, 65 yaşındaki oyuncu, önceki gün Los Angeles’taki bir eczanede maske takmayı reddetmesi üzerine eczaneden çıkarıldı.

Boynunda bandanası bulunan ünlü aktörün onu kolayca yüzüne doğru kaldırabilmesi mümkünken maske takmama ısrarı çevredekileri şaşırttı.

Willis, kendisinden eczaneden çıkmasının istenmesinin ardından dışarıda da paparazziler tarafından görüntülendiğinde maskesini takmamaya devam etti.

Kendisinden açıklama yapması istenen Willis, konuşmamayı tercih etti.

Ünlü aktörün bu tercihinin şaşırtmasının nedeni, salgın döneminde eski eşi Demi Moore ve yetişkin çocukları Scout, Rumer ve Tallulah ile birlikte Idaho’da aynı evde haftalarca karantinada kalmış olmasıydı. O esnada aktörün şimdiki eşi Emma Heming, küçük kızları Mabel ve Evelyn ile Los Angeles’ta kalmaya devam etmişti.

Willis’in karantinadaki bu tercihi, eski eşiyle yeniden birlikte olduğu dedikodularına yol açsa da şimdiki eşi ve çocuklarının Los Angeles’ta kalma nedeninin, küçük kızlardan birinin hipodermik test sonucunu beklemeleri olduğu öğrenilmişti.

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13/01/2021 12:08