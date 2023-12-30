Bruce Willis'in eşinden duygusal paylaşım! 'Bu özel adamla 16 yıl'

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in ailesi, sosyal medyada 68 yaşındaki Hollywood yıldızı hakkında sık sık paylaşım yapıyor. Son olarak Bruce Willis'in eşi Emma Heming, duygusal bir paylaşıma imza attı.

Emmy ve Altın Küre ödüllü Bruce Willis'e, Mart 2022'de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

Geçtiğimiz şubat ayında ise aksiyon filmleri yıldızının hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

"SEVGİM VE HAYRANLIĞIM BÜYÜYOR"

Teşhis konulmasının ardından mesleğini bırakan Bruce Willis'in ailesi, sosyal medyada oyuncuyla ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, 16'ıncı yıl dönümlerinde ünlü oyuncu ile karelerine yer verdi.

"BRUCE ÇOK SEVİLİYOR"

21 Mart 2009 tarihinde dünyaevine giren çiftten Emma Heming, sosyal medya hesabından bir de video paylaştı.

Bruce buna 'yakın çevre' diyor. Hayatımızda arayabileceğimiz, güvenebileceğimiz insanlar olduğu için şanslıyız. Bu çok yardımcı oluyor. Sayısız sevgi ve destek mesajı alıyorum çünkü Bruce çok sevilen biri. Keşke tüm mesajlarınıza verebilsem ama lütfen hepsinin beni çok mutlu ettiğini bilin. Bu mesajlar beni daha az yalnız hissettiriyorlar. Size minnettarım.

FRONTOTEMPORAL DEMANS NEDİR?

Ön ve temporal loblardaki sinir hücrelerinin dejenerasyonu sonucunda oluşan FTD'nin belirtlileri arasında kişilik değişimi, duygusal kararsızlık, dili ifade etmede yaşanan güçlükler, algı ve hafıza sorunları yer alır. Frontotemporal demans yaşayan hastalar kendilerini sosyal hayattan izole ederler. Diğer bunama hastalıklarında olduğu gibi FTD'li kişilerde de duygusal patlamalar, kişilik değişikliği, yabancılara aşırı yakınlık sergileme veya kas işlev bozuklukları oluşabilir.