Brucella kaynaklı zararlar tazmin edildi

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05/01/2024

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Brucella kaynaklı zararlar tazmin edildi

Brucella hastalığından dolayı 2023 Kasım’da meydana gelen zararlar tazmin edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruya göre, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, brucella hastalığı zararı olarak 1 üreticiye 2 büyük baş için 12 bin TL, 4 üreticiye de 79 küçük baş için 190 bin 500 TL ödendi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyenlerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etme koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği ifade edildi.

05/01/2024 15:04
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TAGS: haber, kıbrıs
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