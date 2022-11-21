Brucella zararları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ağustos-Eylül 2022 dönemine ait tazminat ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Müdürü Kızılduman tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hayvanları zarar gören 44 üreticiye, 118 büyükbaş ve 453 küçükbaş hayvan vakası için toplam 925,000 TL tazminat ödenmiştir” denildi.

Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile, Genel Tarım Sigortası Fonundan alabilecekler.

Bu habere tepkiniz:



21/11/2022 12:08