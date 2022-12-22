Brucella Zararları Ödendi
22/12/2022
Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Eylül-Ekim 2022 dönemine ait tazminat ödemeleri gerçekleşti.
Hayvanları zarar gören 27 üreticiye, 21 Büyükbaş ve 276 Küçükbaş Hayvan vakası için toplam 360,000 TL tazminat ödenmdi.
Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecek.