Brucella Zararları Ödendi

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22/12/2022

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Brucella Zararları Ödendi

Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Eylül-Ekim 2022 dönemine ait tazminat ödemeleri gerçekleşti.

Hayvanları zarar gören 27 üreticiye, 21 Büyükbaş ve 276 Küçükbaş Hayvan vakası için toplam 360,000 TL tazminat ödenmdi.

Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecek.

22/12/2022 15:19
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TAGS: Brucella, üretici, haber, kıbrıs
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