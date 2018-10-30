Brüksel Havalimanı'nda grev devam ediyor

Brüksel Zaventem Havalimanı, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner şirketi çalışanlarının cuma günü başladıkları grevi sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, Aviapartner'in, Brüksel uçuşu gerçekleştiren 29 hava yolu firmasına bagaj hizmeti sunduğu, söz konusu grev nedeniyle salı günü 100'ün üzerinde seferin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner şirketi çalışanlarıyla grevi sonlandırmak için yürütülen müzakereler henüz sonuç vermedi.

Ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan grev, Belçika'da 1 hafta sürecek okul tatilinin başladığı güne denk gelmişti.

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda hava yolu firmaları, Swissport veya Aviapartner'le çalışıyor. Geçen yıl 2 şirket de farklı zamanlarda greve gitmiş, bu durumdan çok sayıda yolcu etkilenmişti.