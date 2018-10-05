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Brüksel, İzmaritlerin Faturasını Tütüncülere Kesecek

Brüksel, sokaklardaki izmaritlerin temizliği için yapılan harcamaları tütün sektöründen talep etmeye hazırlanıyor.

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05/10/2018

Brüksel, İzmaritlerin Faturasını Tütüncülere Kesecek

Belçika basınında yer alan habere göre, Brüksel Bölge Hükümeti, sokaklardaki sigara izmaritlerinin temizliği için yapılan harcamaları tütün sektörünün ödemesini isteyecek.

Bu çerçevede Brüksel Bölge Hükümeti, izmaritlerin temizlenmesi için yapılan 200 bin avroluk kamu harcamasının talep edildiği bir mektubu önümüzdeki hafta sigara üreticisi şirketlerin federasyonu olan Cimabel'e gönderecek. 

Belçika'nın Flaman Bölgesi, geçmişte tütün sektöründen benzer bir şekilde izmaritlere karşı tedbir almasını talep etmişti. Sektör, şehirlerin çeşitli yerlerine izmaritlerin atılabileceği bin küllük yerleştirilmesinin maliyetini de karşılamıştı.

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TAGS: Brüksel, İzmarit, tütün, haber, kıbrıs
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