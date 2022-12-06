Brüksel'de 2016'da düzenlenen terör saldırılarına ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da 32 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının sanıklarının yargılanmasına başlandı.

Mahkeme binasına dönüştürülen eski NATO karargahında görülen davanın ilk duruşmasında taraflar kendilerini tanıttı, mahkeme sözcüsü, jüriye kendilerinden ne beklendiğini ve gelecek süreci anlattı.

Yarın iki federal hakimin davanın 469 sayfalık iddianamesini okumaya başlaması, olayların ve ardından başlatılan soruşturmanın kronolojisi hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Sanıkların ifadelerinin ise 19 Aralık'ta alınmaya başlanması planlanıyor. Noel tatilinden sonra 16 Ocak'tan itibaren ise tanıkların ifadeleri dinlenecek.

Geçen hafta, 36 kişilik halk jürisi seçilmişti. Davanın ön duruşması 12 Eylül'de yapılmıştı.

Davanın, duruşmalara çok sayıda mağdur ve ailelerinin katılması nedeniyle Belçika'nın şimdiye kadarki en büyük davası olması bekleniyor.

Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maalbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Sanıkların hem Brüksel hem de Kasım 2015'te Paris'teki saldırılardan sorumlu olan DEAŞ'ın bir birimine üye oldukları iddia ediliyor.

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06/12/2022 08:18