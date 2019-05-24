Brüksel'de iklim politikalarına karşı gösteriler sürüyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Avrupa Parlamentosu (AP) ile federal seçimlerde iklim politikalarına öncelik verilmesi amacıyla protesto gerçekleştirdi.

Öğrenciler ile çeşitli sendika ve derneklerin birlikte organize ettiği "Gelecek için küresel grev" temalı protesto kapsamında binlerce kişi, Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıktaki Tour Taxis fuar alanına kadar yürüdü.

Çevre ile ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, AP seçimleri ile Belçika federal seçimlerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Öte yandan, Brüksel'de son dönemde her hafta çeşitli iklim protestoları düzenliyor.