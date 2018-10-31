HABER KIBRIS

Brüksel'de soğuk hava 2 can aldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de soğuk hava şartları nedeniyle 2 evsiz kadın hayatını kaybetti

ads
31/10/2018

Brüksel'de soğuk hava 2 can aldı

Belçika'da hava sıcaklığının 3 dereceye düşmesi nedeniyle sokakta yaşayan Afrika kökenli 2 kadın hayatını kaybetti. Brüksel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kadınlardan birinin 41 diğerinin ise 50'li yaşlarında olduğu belirtildi.

 

Brüksel bölgesel hükümeti Pascal Smet konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 15 Kasım'da binden fazla barınağın yeniden açılacağını söyledi. Tüm yıl boyunca açık olan barınakların da bulunduğunu belirten Smet, bu barınakların tamamen dolu olmadığını isteyenlerin burada kalabileceğini sözlerine ekledi.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Brüksel’de soğuk hava 2 can aldı, haber, kıbrısi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems