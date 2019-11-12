Brüksel'in Reddettiği Balkan Ülkelerinden 'AB'ye Alternatif' Proje

Batı Balkan ülkelerinin liderleri "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımı için Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de bir araya geldi.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından bu iki ülke ve Sırbistan, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımını oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Diğer Batı Balkan ülkelerinin de bu oluşuma katılmaları bekleniyor.

Toplantıya, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic katıldı.

Bölgesel iş birliğinin önemine de dikkati çeken Aleksandar Vucic, "Dünya Bankası yetkilileri bize şunu söyledi: Sınır noktalarımızda bitki sağlığı ve veterinerlik denetlemeyi getireceğimiz ve kamyonların daha hızlı geçişini sağlayacağımız zaman sadece ülkeler arasındaki ilgili sınır noktalarındaki toplam tasarrufun 229 milyon euro olacağını söyledi. Sadece vardığımız bu küçük anlaşma örneğinden Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşlarının ne kadar tasarruf edeceğini görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

BOSNA HENÜZ ANLAŞMADA YER ALMIYOR

Öte yandan, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic de ülkesinin bu girişimin hazırlık ve tanıtım noktasında katılım sağlamadığını ifade ederek bu yönde kesin bir fikir birliği ve duruş olmadığını söyledi.

Bosna Hersek kurumlarının bu girişimin içeriği hakkında resmi olarak bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade eden Zvizdic, "Bakanlar Konseyi ve Devlet Başkanlığı Konseyi gibi Bosna Hersek kurumları, bu girişimin içeriği, beklenen faydalar ve gümrük engellerinin çözümündeki modeller ve Batı Balkan ülkelerinde ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi hakkında resmi olarak bilgilendirilmesi gerekiyor." açıklamalarında bulundu.

Zvizdic, Bosna Hersek'in bu yöndeki duruşunun yapılacak bir sonraki toplantıda belli olabileceğini söyledi.

KARADAĞ: ANLAŞMANIN EKONOMİMİZE FAYDALARININ NE OLDUĞUNU KANITLAMASI GEREKİYOR

Karadağ Ekonomi Bakanı Sekulic ise, "Girişimin uzman düzeyinde ve kurumsal düzeyde değerlendirilebilmesi için vatandaşlarımıza ve ekonomimize faydalarının ne olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Aynı zamanda bu bölgesel girişimin AB'ye olan yolculuğumuzu hızlandırdığını kanıtlaması gerekmektedir. Bu konuda Aralık ayında Dıraç'ta konuşmak için iyi bir fırsat olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KOSOVA TOPLANTIYA KATILMAYI REDDETTİ

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, Avrupa-Atlantik perspektifini herhangi bir bölgesel girişimle değiştirmek istemediğinden dolayı Ohri'deki bu toplantıya katılmayı reddettiğini bildirdi.

Batı Balkan liderlerinin bir sonraki toplantısı, gelecek ay Arnavutluk'un Dıraç şehrinde düzenlenecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, geçen ay Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bir araya gelerek, "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımını atmıştı.

Üç lider, sermayenin ve insanların dolaşımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak, bölge ülkeleri arasındaki ticareti artırmak amacıyla ortak bildiri imzalamıştı.

12/11/2019 14:50