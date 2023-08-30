Bruma attı, 11 yıllık hasret sona erdi
Braga'nın Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma, takımı için kritik bir gole imza attı. Braga, Bruma'nın golüyle 11 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.
30/08/2023
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin 6,5 milyon Euro'ya Braga'ya sattığı Bruma, Portekiz temsilcisinde son derece etkili bir performans ortaya koyuyor.
BRUMA MAÇA DAMGA VURDU
Milli takıma yeniden seçilmesi gündemde olan Bruma, Braga'nın Panathinaikos'u eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırdığı maça da damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Braga, Panathinaikos ile eşleşmiş ve Portekiz'deki ilk maçı 2-1 kazanmıştı.
GOL BRUMA'DAN GELDİ
Kritik eşleşmenin Yunanistan ayağından da 1-0'lık zaferle çıkan Braga, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Portekiz temsilcisine zaferi getiren golü ise 83. dakikada Bruma kaydetti.
Böylece Braga 11 yılın ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alma hakkı kazandı.