Bruno attı, ManU'nun yüzü bir kez daha güldü!

Premier Lig'e kötü başlayan Man Utd, toparlanmaya devam etti ve Southampton deplasmanında da kazandı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Southampton ile deplasmanda karşılaştı.

Kırmız Şeytanlar, mücadeleti Bruno Alves'in attığı golle 1-0 kazandı. Cristiano Ronaldo maça yedek başlayıp 68. dakikada Sancho'nun yerine oyuna girerken, yeni transfer Casemiro da 80. dakikada Elenga'nın yerine oyuna dahil oldu ve siftah yaptı.

Lige kötü başlayan ve ilk 2 hafta galibiyet alamayan ManU, bir önceki haftada dev maçta Liverpool'u da 2-1 yenmişti.

Man Utd bu galibiyetin ardından puanını 6 yaparak 6. sıraya yükseldi.

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27/08/2022 20:49