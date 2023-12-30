Bruno Genesio adım adım Beşiktaş'a
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü belirlemek için görüşmeler devam ediyor. Siyah beyazlılarda yönetim, Bruno Genesio ile Fransa’da bir araya gelecek. Sözleşme detaylarının konuşulacağı bu görüşmede sorun çıkmaması halinde Genesio 1 veya 2 Ocak tarihinde İstanbul’a gelecek.
30/12/2023
Beşiktaş, teknik direktörüne karar veriyor.
Siyah beyazlılarda anlaşılmaya en yakın isim Bruno Genesio.
1.5 YILLIK ANLAŞMA
Fransız teknik adam ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayan Beşiktaş yönetimi, Genesio ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Yönetim kurulu, 57 yaşındaki teknik direktör ile son görüşmeyi Fransa’da yapacak.
Sözleşme detaylarının konuşulacağı bu görüşmede sorun çıkmaması halinde Genesio 1 veya 2 Ocak tarihinde İstanbul’a gelecek.
Son olarak Rennes’te görev yapan Genesio, 1,5 ay önce Fransız ekibiyle yollarını ayrımıştı.