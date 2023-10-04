Bruno Guimaraes imzayı attı: 115 milyon euroluk detay

ads ads ads ads
04/10/2023

ads
Bruno Guimaraes imzayı attı: 115 milyon euroluk detay

Newcastle United, Brezilyalı ön liberosu Bruno Guimaraes ile yeni sözleşme imzaladı. 5 yıllık yeni kontratta Bruno Guimaraes'in serbest kalma bedelinin ise 115 milyon euro olduğu aktarıldı.

İç transferde hareketli günler geçiren Newcastle United, Bruno Guimaraes ile Yeni Sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

2028'E KADAR BRUNO GUIMARAES

İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile 5 yıllık yeni mukavele imzaladığı kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 115 MİLYON EURO

Bruno Guimaraes'in serbest kalma bedelenin ise 115 milyon euro olduğu aktarıldı.

TRANSFERİNE 42.1 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sambacı, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Lyon'dan 42.1 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

BRUNO GUIMARAES'İN NEWCASTLE UNITED KARNESİ

Newcastle United ile toplam 66 maça çıkan Bruno Guimaraes, 11 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.

04/10/2023 09:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.