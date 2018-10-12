Brunson davasında karar belli oldu!

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması başladı.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ''örgüte üye olmak''tan 5 ila 10 yıl arasında hapis talep etti. Ceza alt sınırdan verilirse Brunson'ın yattığı süre de göz önüne alınarak tahliye edilmesi bekleniyor.

Beraatini isteyen Brunson ise ''Türkiye'yi seviyorum masumum'' ifadesini kullandı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.