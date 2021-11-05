BTHK Cumartesi Günleri de Cihaz Kayıt İşlemlerine Devam Edecek

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Kasım ayı boyunca Cumartesi günleri de cihaz kayıt işlemlerine devam edileceğini açıkladı.

Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun, Mobil Cihaz Kayıt Birimi’nde hafta içi mesai saatleri arasında kayıt işlemi yapıldığı, oluşması muhtemel yoğunlukları asgari seviyeye indirgemek için Kasım ayı boyunca Cumartesi günleri de 09.00-15.00 saatleri arasında cihaz kayıt işlemlerine devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada uygulamanın, Aralık ayı için değerlendirme yapılacağı ve ihtiyaç olması durumunda gerekli duyurunun yapılacağı belirtildi.

Cihaz kayıtları ile ilgili ihtiyaç duyabilecek bilgi ve sorular için www.bthk.org adresini ziyaret edebileceği veya Çağrı Merkezine (+90) 392 444 2845 numaralı telefondan ulaşılabileceği kaydedildi.

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05/11/2021 11:02