BTHK üniversitelerde geçici kayıt birimi kuracak

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) kurum binasında yer alan MCKS Kayıt Merkezi’nde mesai saatleri içinde verilen kayıt hizmetine ek olarak, ihtiyaca göre geçici kayıt birimi oluşturulduğunu ve ülkeye yeni üniversite öğrencilerinin yoğun olarak geldiği güz döneminde, üniversite kampüslerinin ziyaret edilip kayıt işlemleri gerçekleştirildiğini bildirildi.

BTHK’dan yapılan açıklamaya göre, geçici kayıt ekibi 4 - 20 Ekim arası DAÜ’de, 24 Ekim – 1 Kasım arası LAÜ’de, 3 - 10 kasım arası ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde kayıt yapacak.

Üniversite ziyaretleri esnasında Kurum binasından da kayıt işlemleri yapılmaya devam edileceği, detaylı bilgi için BTHK çağrı merkezinin (0392 444 2845) aranabileceği veya www.bthk.org adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.