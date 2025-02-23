BTM 1. Lig’de Gol Yağmuru! İşte Günün Sonuçları

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 23 Şubat 2025 tarihinde oynanan karşılaşmalarda futbolseverler bol gollü mücadelelere tanıklık etti. Sahadan galip ayrılan takımlar hanesine üç puanı yazdırırken, bazı mücadeleler ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaplıca Karadeniz 61 SK – Umay Group Tuzlaspor: 1-1

Günün ilk maçında Kaplıca Karadeniz 61 SK ile Umay Group Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, iki ekip de birer puanla sahadan ayrıldı.

Aslanköy GSD – Pile TSK: 3-0

Aslanköy GSD, rakibi Pile TSK karşısında üstün bir oyun sergileyerek sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Karaoğlanoğlu SK – Amaara Gaziveren SK: 3-0

Bir diğer mücadelede Karaoğlanoğlu SK, Amaara Gaziveren SK’yı 3-0 mağlup ederek güçlü bir performans ortaya koydu.

Yenierenköy TSK – German Gold Akova Vuda: 1-3

Günün en dikkat çeken maçlarından birinde German Gold Akova Vuda, deplasmanda Yenierenköy TSK’yı 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

Ligde Son Durum

Bu sonuçlarla birlikte takımların puan sıralamalarında değişiklikler yaşanırken, rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar büyük bir merakla bekleniyor.