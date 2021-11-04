BTM 1.Lig 18 Aralık 2021'de başlayacak

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04/11/2021

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BTM 1.Lig 18 Aralık 2021'de başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Niyazi Güvenir başkanlığında toplandı. KTFF'de gerçekleşen toplantıda ligin başlangıç tarihi ile ilgili karar alındı. Karara göre BTM 1.Lig 18 Aralık 2021 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 16 Kasım 2021'de başlayacak ve 8 Aralık 2021'de sona erecek. 

Toplantıda BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir'in yanı sıra; Başkanvekili Turgay Çağer ve BTM Kurulu Üyeleri Hüseyin Yılmaz ile Alper Aligüllü katıldı. Niyazi Nizam mazareti sebebiyle toplantıya katılmadı.

04/11/2021 16:05
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TAGS: BTM 1.Lig
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