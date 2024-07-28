BTM 1.Lig'e son bilet Ağırdağ Boğaz'ın

ads ads ads ads
28/07/2024

ads
BTM 1.Lig'e son bilet Ağırdağ Boğaz'ın

Digitürk Kıbrıs BTM 2.Lig'de dün akşam elektrik arızası nedeniyle tamamlanamayan finalde penaltı vuruşları bugün yapıldı ve Ağırdağ Boğaz şampiyon oldu.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda 120 dakikası golsüz sona eren ve penaltı vuruşları sürerken ışıklandırma sistemindeki arızanın giderilememesi nedeniyle bugüne ertelenen müsabakanın penaltı vuruşları nefesleri kesti.

Ağırdağ Boğaz, Serdarlı'ya 4-3 üstünlük sağlayarak BTM 1.Lig'e terfi etmeyi başardı.

Dün oynanan finaller ile de Amaara Gaziveren, Evleksiz Üni. Güvercinlik ve Aslanköy BTM 1.Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

28/07/2024 19:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: BTM 1.Lig’e son bilet Ağırdağ Boğaz’ın
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.