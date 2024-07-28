BTM 1.Lig'e son bilet Ağırdağ Boğaz'ın

Digitürk Kıbrıs BTM 2.Lig'de dün akşam elektrik arızası nedeniyle tamamlanamayan finalde penaltı vuruşları bugün yapıldı ve Ağırdağ Boğaz şampiyon oldu.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda 120 dakikası golsüz sona eren ve penaltı vuruşları sürerken ışıklandırma sistemindeki arızanın giderilememesi nedeniyle bugüne ertelenen müsabakanın penaltı vuruşları nefesleri kesti.

Ağırdağ Boğaz, Serdarlı'ya 4-3 üstünlük sağlayarak BTM 1.Lig'e terfi etmeyi başardı.

Dün oynanan finaller ile de Amaara Gaziveren, Evleksiz Üni. Güvercinlik ve Aslanköy BTM 1.Lig'e yükselmeyi başarmıştı.