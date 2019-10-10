BTM 1'de Fikstür Çekildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de fikstür çekildi.
10/10/2019
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Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekimine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, kurul üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 26-27 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan BTM 1.Lig’de transfer dönemi 18 Ekim 2019’da sona erecek.
Lig 1 Mart 2020’de bitecek
Ligde ilk devre 21-22 Aralık 2019’da sona ererken, 23 Aralık 2019-3 Ocak 2020 tarihleri arasında ara transfer dönemi açılacak. Ligde 2’nci devre 4-5 Ocak 2020 tarihinde başlarken 29 Şubat-1 Mart tarihinde de 2.devre sona erecek. Normal sezonun ardından Play-Off ve Play-Out Final maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.
3 takım K-Pet 1.Lig’e, 3 takım BTM 2.Lig’e
BTM 1.Lig’de Kırmızı ve Beyaz Grup’u ilk sırada tamamlayan ekipler direkt olarak K-Pet 1.Lig’e yükselme hakkı elde edecek. Gruplarını 2’nci sırada tamamlayan takımlar ise Play-Off finali oynamaya hak kazanacak. Bu maçı kazanan takım K-Pet 1.Lig’e yükselen son takım olacak.
Kırmızı Grup’un 10’uncusu ile Beyaz Grup’un 9’uncusu direkt olarak BTM 2.Lig’e düşerken, Kırmızı Grup 9’uncusu ile Beyaz Grup 8’incisi de Play-Out finali oynama hakkı elde edecek. Bu maçı kaybeden takım BTM 2.Ligi’ne düşen son takımı belirleyecek.
Ligde ilk hafta programı şöyle;
KIRMIZI GRUP
Yeni Boğaziçi – Türkmenköy
Dipkarpaz – Vadili
Serdarlı – Geçitkale
Yarköy – Mehmetçik
İncirli – 1461 İskele Trabzonspor
BEYAZ GRUP
Değirmenlik – Ortaköy
Yılmazköy – Zümrütköy
Denizli – Tatlısu
Gülgün Süt Düzova – Karaoğlanoğlu
Dikmen Gücü (Bay)