BTM 2 Lig'de 3 şampiyon da penaltılarda belirlendi
07/08/2022
Mevlevi, Kaplıca Karadeniz 61 ve Pile BTM 1.Lige yükseldi
İktisatbank BTM 2. Ligde oynanan 3 final maçının normal süreleri ve uzatma dakikaları eşitlikle sonuçlandı ve şampiyonları penaltı atışları belirledi.
Aslanköy ile Mevlevi 3-3, SFC Boğaziçi ile Kaplıca Karadeniz 61 1-1 ve Pile ile Ağırdağ Boğaz 0-0 beraberlikle 120 dakikayı tamamladılar.
Penaltılarda rakiplerine üstünlük sağlayan Mevlevi, Kaplıca Karadeniz 61 ve Pile İktisatbank BTM 1.Lige terfi etmenin sevincini yaşadı.