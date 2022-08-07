BTM 2 Lig'de 3 şampiyon da penaltılarda belirlendi

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07/08/2022

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BTM 2 Lig'de 3 şampiyon da penaltılarda belirlendi

  Mevlevi, Kaplıca Karadeniz 61 ve Pile BTM 1.Lige  yükseldi

İktisatbank BTM 2. Ligde oynanan 3 final maçının normal süreleri ve uzatma dakikaları eşitlikle sonuçlandı ve şampiyonları penaltı atışları belirledi.

Aslanköy ile Mevlevi 3-3, SFC Boğaziçi ile Kaplıca Karadeniz 61 1-1 ve Pile ile Ağırdağ Boğaz 0-0 beraberlikle 120 dakikayı tamamladılar.

 Penaltılarda rakiplerine üstünlük sağlayan Mevlevi, Kaplıca Karadeniz 61 ve Pile İktisatbank BTM 1.Lige terfi etmenin sevincini yaşadı.

07/08/2022 21:58
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TAGS: BTM 2 Lig’de 3 şampiyon da penaltılarda belirlendi
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