BTM 2 Lig'de 3 şampiyon da penaltılarda belirlendi

Mevlevi, Kaplıca Karadeniz 61 ve Pile BTM 1.Lige yükseldi

İktisatbank BTM 2. Ligde oynanan 3 final maçının normal süreleri ve uzatma dakikaları eşitlikle sonuçlandı ve şampiyonları penaltı atışları belirledi.

Aslanköy ile Mevlevi 3-3, SFC Boğaziçi ile Kaplıca Karadeniz 61 1-1 ve Pile ile Ağırdağ Boğaz 0-0 beraberlikle 120 dakikayı tamamladılar.

Penaltılarda rakiplerine üstünlük sağlayan Mevlevi, Kaplıca Karadeniz 61 ve Pile İktisatbank BTM 1.Lige terfi etmenin sevincini yaşadı.

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07/08/2022 21:58