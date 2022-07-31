BTM 2.Lig'de 2.tura yükselen 12 takım belirlendi

İktisatbank BTM 2.Lig'de 7 grupta maçlar tamamlanırken 2.tura yükselen 12 takım belirlendi.

Gruplarını lider olarak tamamlayan 7 takım yanında en iyi 5 grup 2.'si olan takımla toplam 12 takım tek maç eleme usulü ile finale kalma mücadelesi yapacak.

İkinci tura yükselen 12 takım şöyle: Grup 1.'si olarak: Gayretköy, Yeşiltepe, Ağırdağ Boğaz, Kırıkkale, Pile, SFC Boğaziçi, Kaplıca Karadeniz 61.

Gruplarını 2. sırada tamamlamalarına rağmen puan ve averajları yeterli olmayan Akçay ile Ötüken dışarıda kalırken Mevlevi, Pınarbaşı, Aslanköy, Korkuteli ve Ergazi adlarını 2. tura yazdırdı.

Futbol Federasyonu’nda yarın saat 11.00'da çekilecek kurada grup birincilerinden Gayretköy en az az puana sahip olduğundan 2.torbada bulunacak.

Yarı finaldeki 6 maç 3 Ağustos Çarşamba günü tarafsız sahalarda oynanacak. Final maçları ise 7 Ağustos Pazar günü oynanacak ve BTM 1. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenmiş olacak.

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31/07/2022 21:49