BTM 2.Lig'de finallerin gecesi

İktisatbank BTM 2.Lig'de bugün oynanacak 3 final maçıyla BTM 1. Lig'e terfi edecek takımlar belirlenecek.

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07/08/2022

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BTM 2.Lig'de finallerin gecesi

 

İktisatbank BTM 2.Lig'de bugün oynanacak 3 final maçıyla BTM 1. Lig'e terfi edecek takımlar belirlenecek.
 Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt'ta saat 19.00'da başlayacak finallerde Aslanköy- Mevlevi, 
SFC Boğaziçi-Kaplıca Karadeniz 61, Ağırdağ Boğaz- Pile karşı karşıya gelecek.
 Final maçlarının normal süresi eşitlikle sona ererse 15'er dakikalık iki devre ile uzatmaya gidilecek. Yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarıyla BTM 1.Lige terfi edecek takım belirlenecek.
Final maçlarının programı şöyle:

 

07/08/2022 11:25
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TAGS: BTM 2.Lig, final,
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