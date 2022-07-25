BTM 2.Lig'de sona geliniyor
25/07/2022
İktisatbank BTM 2.Lig'de 8. hafta karşılaşmaları tamamlanırken 7 grupta takımlar son iki maçlarını hafta içi ve hafta sonunda oynayacak.
Statü gereği 7 grubun 1.'si yanında en iyi 5 grup 2.'si takım 2.tura yükselecek ve 12 takımla tek maç eleme usulü maçlar yapılacak.
Play offa kalacak 6 takım da final oynayacak ve galip gelen 3 takım BTM 1.Lige yükselecek.
İkinci tur ve play off maçları Futbol Federasyonu BTM Ligi Kurulu'nun belirleyeceği tarafsız sahalarda oynanacak.
İktisatbank BTM 2.Lig'de 7 grupta puan durumları şöyle: