BTM 2.Lig'de sona geliniyor

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25/07/2022

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BTM 2.Lig'de sona geliniyor

İktisatbank BTM 2.Lig'de 8. hafta karşılaşmaları tamamlanırken 7 grupta takımlar son iki maçlarını hafta içi ve hafta sonunda oynayacak.

 Statü gereği 7 grubun 1.'si yanında en iyi 5 grup 2.'si takım 2.tura yükselecek ve 12 takımla tek maç eleme usulü maçlar yapılacak.

 Play offa kalacak 6 takım da final oynayacak ve galip gelen 3 takım BTM 1.Lige yükselecek.

İkinci tur ve play off maçları Futbol Federasyonu BTM Ligi Kurulu'nun belirleyeceği tarafsız sahalarda oynanacak.

İktisatbank BTM 2.Lig'de 7 grupta puan durumları şöyle:

25/07/2022 19:31
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TAGS: BTM 2.Lig’de sona geliniyor
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