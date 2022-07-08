BTM 2.Ligine 15 Temmuz'da devam edilecek

Protokol gereği ödenmesi gereken hakem ücretlerinin uzun süredir ödenmemesi nedeniyle Hakemler Derneği'nin maçlara çıkmama kararı sonrası gelişmeler yaşanıyor.

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da yaklaşık 500 bin TL'lik protokolde yer alan BTM ve okul maçlarındaki hakem ödeneklerinin aktarılmaması karşısındaki sert açıklaması sonrası yapılan görüşmeler sonucu kaynak aktarımı yapılıyor.

Hasan Sertoğlu'nun ödeme noktasında engel çıkardığı konusunda sert eleştiriler getirdiği Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli görevden alınırken Başbakan Ünal Üstel ile görüşen Sertoğlu, sorunun çözümüne yönelik yol alındığını belirtti.

Devlet katkısı artırılıyor

Futbol Federasyonu Genel Kurulunda oybirliğiyle alınan devlet katkısının günün koşullarına göre artırılmaması halinde Süper ve Birinci Liglerin başlatılmayacağı kararını da değerlendiren hükümet yetkilileri bayram sonrası federasyon yetkilileriyle biraraya gelinerek protokol aşamasına getirilmesi noktasında görüş birliğine vardılar.

Bu gelişmelerle İktisatbank BTM 2.Lig'de bu hafta maçlar oynanmadan geçerken 15 Temmuz Cuma gününden itibaren 7 grupta müsabakaların başlatılacağı öğrenildi.

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08/07/2022 17:35