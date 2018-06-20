HABER KIBRIS

BTM 2’de eşleşmeler belirlendi

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20/06/2018

BTM 2’de eşleşmeler belirlendi
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi’nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Altı Grupta altı grup liderinin yükseldiği play-off mücadelesi 23 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

BTM İkinci Liginde play-off kuraları bugün çekildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine göre gruplardan lider olarak çıkan 6 takım üçerli takımlar halinde iki grupta eşleşti. Oynanacak maçlar sonunda grupları lider olarak tamamlanacak iki takım BTM birinci Ligi’ne yükselecek.

BTM 2 PLAY OFF MAÇ FİKSTÜRÜ

A GRUBU

DÜZOVA

ZÜMRÜTKÖY

DİKMEN

23.06.2018  DÜZOVA    DİKMEN

27.06.2018  ZÜMRÜTKÖY    DÜZOVA

30.06.2018  DİKMEN    ZÜMRÜTKÖY

B GRUBU

MUTLUYAKA

KARADENİZ 61

TÜRKMENKÖY

23.06.2018  MUTLUYAKA    TÜRKMENKÖY

27.06.2018  KARADENİZ 61    MUTLUYAKA

30.06.2018  TÜRKMENKÖY    KARADENİZ 61

Kaynak:BRTK

 

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TAGS: BTM 2, fikstür, futbol, karşılaşmalar, play-off, kura çekimi, KTFF, haber
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