BTM 2’de eşleşmeler belirlendi
20/06/2018
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi’nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Altı Grupta altı grup liderinin yükseldiği play-off mücadelesi 23 Haziran Cumartesi günü başlayacak.
BTM İkinci Liginde play-off kuraları bugün çekildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine göre gruplardan lider olarak çıkan 6 takım üçerli takımlar halinde iki grupta eşleşti. Oynanacak maçlar sonunda grupları lider olarak tamamlanacak iki takım BTM birinci Ligi’ne yükselecek.
BTM 2 PLAY OFF MAÇ FİKSTÜRÜ
A GRUBU
DÜZOVA
ZÜMRÜTKÖY
DİKMEN
23.06.2018 DÜZOVA DİKMEN
27.06.2018 ZÜMRÜTKÖY DÜZOVA
30.06.2018 DİKMEN ZÜMRÜTKÖY
B GRUBU
MUTLUYAKA
KARADENİZ 61
TÜRKMENKÖY
23.06.2018 MUTLUYAKA TÜRKMENKÖY
27.06.2018 KARADENİZ 61 MUTLUYAKA
30.06.2018 TÜRKMENKÖY KARADENİZ 61
Kaynak:BRTK