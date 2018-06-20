BTM 2’de eşleşmeler belirlendi

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi’nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Altı Grupta altı grup liderinin yükseldiği play-off mücadelesi 23 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

BTM İkinci Liginde play-off kuraları bugün çekildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine göre gruplardan lider olarak çıkan 6 takım üçerli takımlar halinde iki grupta eşleşti. Oynanacak maçlar sonunda grupları lider olarak tamamlanacak iki takım BTM birinci Ligi’ne yükselecek.

BTM 2 PLAY OFF MAÇ FİKSTÜRÜ

A GRUBU

DÜZOVA

ZÜMRÜTKÖY

DİKMEN

23.06.2018 DÜZOVA DİKMEN

27.06.2018 ZÜMRÜTKÖY DÜZOVA

30.06.2018 DİKMEN ZÜMRÜTKÖY

B GRUBU

MUTLUYAKA

KARADENİZ 61

TÜRKMENKÖY

23.06.2018 MUTLUYAKA TÜRKMENKÖY

27.06.2018 KARADENİZ 61 MUTLUYAKA

30.06.2018 TÜRKMENKÖY KARADENİZ 61

Kaynak:BRTK