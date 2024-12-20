BTM Kurul Kararları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 14 Aralık – 15 Aralık 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Sertuğ Biçenleroğlu (German Gold Akova Vuda)

2 Maç

Gökhan Yavuz (Yenierenköy TSK)

1 Maç

Gürkan Fidan (Nurol Cons. Dörtyol SK)

1 Maç

Hüseyin Aydıngönül (Ozanköy SK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hasan Aktaş (Türkmenköy ASK)

Gökhan Emreciksin (Türkmenköy ASK)

Kemal Mete Özcü (Düzova GSK)

Ali Hopurcuoğlu (Bay Therma Güvercinlik İYSK)

BTM KURULU KARARLARI

1) Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Beyaz Grup’ta 15.12.2024 tarihinde Girne Halk Evi SK ile Bostancı Bağcıl SK maçının 40.dakikasında, Bostancı Bağcıl takımının oyuncu sayısının 6’ya düşmesinden dolayı, GHE takımının hükmen galip gelmesine ve müsabakanın Girne Halk Evi: 5 – Bostancı Bağcıl SK: 0 olarak tescil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Niyazi GÜVENİR

BTM Kurulu Başkanı