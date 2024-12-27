BTM kurul kararları açıklandı
27/12/2024
BTM KURULU KARARLARI | 27.12.2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21 – 22 Aralık 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Can Özbilen (Umay Group Tuzlaspor)
3 Maç
Mahmut Çakır (Bostancı Bağcıl SK)
1 Maç
Ömer Güner (Nurol Cons. Dörtyol SK)
1 Maç
Burak Karabacak (Nurol Cons. Dörtyol SK)
1 Maç
Hasan Ankaralı (German Gold Akova Vuda)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Emre İmam (Türkmenköy ASK)
Boran Şenol (German Gold Akova Vuda)
BTM KURULU KARARLARI
Bilgi ve gereği rica olunur.
Niyazi GÜVENİR
BTM Kurulu Başkanı