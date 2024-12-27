BTM kurul kararları açıklandı

BTM KURULU KARARLARI | 27.12.2024

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21 – 22 Aralık 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Can Özbilen (Umay Group Tuzlaspor)

3 Maç

Mahmut Çakır (Bostancı Bağcıl SK)

1 Maç

Ömer Güner (Nurol Cons. Dörtyol SK)

1 Maç

Burak Karabacak (Nurol Cons. Dörtyol SK)

1 Maç

Hasan Ankaralı (German Gold Akova Vuda)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Emre İmam (Türkmenköy ASK)

Boran Şenol (German Gold Akova Vuda)

BTM KURULU KARARLARI

Bilgi ve gereği rica olunur.

Niyazi GÜVENİR

BTM Kurulu Başkanı