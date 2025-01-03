BTM Kurul Kararları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 28 – 29 Aralık 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Nejdet Buğra Cevat (Düzova GSK)

1 Maç

Emirhan Bayal (Girne Halk Evi SK)

1 Maç

Yusuf Palaz (Ortaköy SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Hayrullah Erdem (German Gold Akova Vuda)

1 Maç

Mustafa Soyak (Girne Halk Evi SK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Berkant İstanbul (Nurol Cons. Dörtyol SK)

Atakan Demir (Umay Group Tuzlaspor)

Ümit Genç (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

BTM KURULU KARARLARI

Bilgi ve gereği rica olunur.

Niyazi GÜVENİR

BTM Kurulu Başkanı