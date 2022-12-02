BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir'den yeni sezon mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, yarın başlayacak olan İktisatbank BTM 1.Lig ile ilgili açıklama yaptı. Güvenir yaptığı açıklamada yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dilerken, hak edenin kazandığı, keyifli ve güzel bir lig temennisinde bulundu.

İktisatbank’ın da BTM kulüplerinin yanında olmasıyla ligin ayrı bir renk kazandığını kaydeden Güvenir, “BTM ligleri ciddi anlamda seyircilerin ve futbolseverlerin yakından ilgilendiği bir organizasyondur. Biz de kurul olarak bunun bilincindeyiz. Federasyonumuz da BTM liglerine her zaman ayrı bir önem gösteriyor.”dedi. BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, özellikle köy takımlarının mücadele ettiği BTM Ligleri’nde yeni sezonun heyecanını kendilerinin de yaşadığını kaydederek, “Bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Tek dileğim sakatlıksız ve sorunsuz bir lig olması. Burada kulüplerimize büyük iş düşüyor. Hakemlerimiz, futbolcularımız, antrenörlerimiz ve yöneticilerimiz birbirine yardımcı olmalı ve iyi niyetli olmalı. Bu iletişim ağı kurulduktan sonra gerisi de kolay olur.”dedi.

Güvenir son olarak BTM Kurulu'nda birlikte çalıştığı Turgay Çağer, Alper Aligüllü, Niyazi Nizam ve Hüseyin Yılmaz'a da teşekkür ederek, yeni sezonda da kurulun titiz bir şekilde çalışacağını vurguladı.

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02/12/2022 15:34