BTM Kurulu Disiplin Kararlarını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA ADEM GÜNGÖR Dipkarpaz TSK 1 Maç ALİCAN BAŞLI Zümrütköy SK 2 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA ABDİ MORKAYA Yarköy PGSK 3 Maç

4 SARI KART CEZALILARI

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR İSA AVUNÇ Zümrütköy SK YUSUF KAYA İncirli SK

BTM KURULU KARARLARI

Yılmazköy Spor Kulübü’nün 19/01/2020 tarihinde 15038 maç numarası ile oynanan Tatlısu HOBSK-Yılmazköy S.K. müsabakasına ilişkin yapmış olduğu itiraz değerlendirilmiş ve Kurulumuza sunulan bilgiler ışığında, 110035 lisans numaralı Hasan Basri Delibalta’nın geçici transfer işleminin iptal edildiği ve ilgili oyuncunun hiçbir müsabaka listesinde yer almadığı tespit edildiğinden Yılmazköy Spor Kulübünün yapmış olduğu itirazı oybirliği ile reddedildiğine karar verilmiştir.

22/01/2020 12:58