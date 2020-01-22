BTM Kurulu Disiplin Kararlarını açıkladı

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22/01/2020

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BTM Kurulu Disiplin Kararlarını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

ADEM GÜNGÖR

Dipkarpaz TSK

1 Maç

ALİCAN BAŞLI

Zümrütköy SK

2 Maç

KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

ABDİ MORKAYA

Yarköy PGSK

3 Maç

4 SARI KART CEZALILARI

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

İSA AVUNÇ

Zümrütköy SK

YUSUF KAYA

İncirli SK

BTM KURULU KARARLARI

 

  1. Yılmazköy Spor Kulübü’nün 19/01/2020 tarihinde 15038 maç numarası ile oynanan Tatlısu HOBSK-Yılmazköy S.K. müsabakasına ilişkin yapmış olduğu itiraz değerlendirilmiş ve Kurulumuza sunulan bilgiler ışığında, 110035 lisans numaralı Hasan Basri Delibalta’nın geçici transfer işleminin iptal edildiği ve ilgili oyuncunun hiçbir müsabaka listesinde yer almadığı tespit edildiğinden Yılmazköy Spor Kulübünün yapmış olduğu itirazı oybirliği ile reddedildiğine karar verilmiştir.
22/01/2020 12:58
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