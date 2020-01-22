BTM Kurulu Disiplin Kararlarını açıkladı
22/01/2020
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
FUTBOLCU KIRMIZI KART CEZALARI
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FUTBOLCU
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CEZA
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ADEM GÜNGÖR
Dipkarpaz TSK
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1 Maç
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ALİCAN BAŞLI
Zümrütköy SK
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2 Maç
KULÜP PERSONELİ / TEK. DİR / ANT CEZALARI
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KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
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CEZA
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ABDİ MORKAYA
Yarköy PGSK
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3 Maç
4 SARI KART CEZALILARI
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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İSA AVUNÇ
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Zümrütköy SK
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YUSUF KAYA
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İncirli SK
BTM KURULU KARARLARI
- Yılmazköy Spor Kulübü’nün 19/01/2020 tarihinde 15038 maç numarası ile oynanan Tatlısu HOBSK-Yılmazköy S.K. müsabakasına ilişkin yapmış olduğu itiraz değerlendirilmiş ve Kurulumuza sunulan bilgiler ışığında, 110035 lisans numaralı Hasan Basri Delibalta’nın geçici transfer işleminin iptal edildiği ve ilgili oyuncunun hiçbir müsabaka listesinde yer almadığı tespit edildiğinden Yılmazköy Spor Kulübünün yapmış olduğu itirazı oybirliği ile reddedildiğine karar verilmiştir.