BTM Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 16-17 Kasım 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Özcan Dağcıl (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

1 Maç

Ferdi Usbahalı (German Gold Akova Vuda)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Cihan Metin (Nurol Cons. Dörtyol SK)

3 Maç

Bilgi ve gereği rica olunur.

Niyazi GÜVENİR

BTM Kurulu Başkanı