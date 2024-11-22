BTM Kurulu Kararları
22/11/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 16-17 Kasım 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Özcan Dağcıl (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)
1 Maç
Ferdi Usbahalı (German Gold Akova Vuda)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Cihan Metin (Nurol Cons. Dörtyol SK)
3 Maç
Bilgi ve gereği rica olunur.
Niyazi GÜVENİR
BTM Kurulu Başkanı22/11/2024 10:20