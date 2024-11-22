BTM Kurulu Kararları

ads ads ads
22/11/2024

ads
BTM Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 16-17 Kasım 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Özcan Dağcıl (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

1 Maç

Ferdi Usbahalı (German Gold Akova Vuda)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Cihan Metin (Nurol Cons. Dörtyol SK)

3 Maç

Bilgi ve gereği rica olunur.

Niyazi GÜVENİR

BTM Kurulu Başkanı

22/11/2024 10:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

18 Kasım Uluslar Ligi maç programları belli oldu

HK SPOR

Haftanın ilk gününde Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir üst lige yükselmek isteyen takımlar ve finallerde mücadele etmek isteyen ülkeler kozlarını paylaşacak. 18 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu. Günün dikkat çeken mücadelesinde Hırvatistan, Portekiz’i konuk ederken İspanya ve İsviçre kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi’nde bugün 9 karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, bugün oynanacak maçların programı…
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.