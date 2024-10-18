BTM Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18.10.2024 tarihinde Niyazi Güvenir başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

Demirhan Spor Kulübü 2024-2025 Futbol Sezonu’nda Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de 09.10.2024 tarihine kadar yapılan başvurularda lige kayıt yaptırmış ancak 17.10.2024 tarihinde KTFF’ye yazılı olarak liglere belirli sebeplerden dolayı katılamayacağını bildirmiştir. İlgili kulübün ligden çekildiğini bildirmesinin akabinde toplanan kurulumuz Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’taki dengeleri de gözeterek, rekabet ortamına zarar vermemek adına Demirhan Spor Kulübü’nün yerine Kırmızı Grup’a, 2023-2024 Futbol Sezonu’nda Play-Out maçları sonunda küme düşen Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün alınmasına karar vermiştir.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü’nün Demirhan Spor Kulübü yerine lige alınmasının ardından Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig grupları aşağıdaki gibi olmuştur.

KIRMIZI GRUP

Aslanköy GSD Bay Therma Güvercinlik İYSK Dörtyol SK Düzova GSK German Gold Akova Vuda TÇB Kaplıca Karadeniz 61 SK Pile TSK *Türkmenköy ASK Umay Group Tuzla ABSK Yenierenköy YSK

BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK Amaara Gaziveren SK Baf Ülkü Yurdu Bostancı Bağcıl SK Denizli SK Girne Halk Evi Karaoğlanoğlu SK Ortaköy SK Ozanköy SK T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK