BTM Kurulu Kararları | 24.11.2023

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 18-19 Kasım 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Volkan Sönmez (Dipkarpaz TSK)

1 Maç Süleyman Özoğul (Dörtyol SK)

2 Maç Onur Güler (Gülgün Süt Düzova GSK)

1 Maç Berk Göksoylu (Ortaköy SK)

1 Maç Mert Kurnaz (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Erkan Alşanlı (Tuzlaspor)

1 Maç Fırat Kıranel (Ortaköy SK)

2 Maç

BTM KURULU KARARLARI

1) 18 Kasım 2023 tarihinde 19966 maç numarasıyla oynanan Atoll Kozanköy SK – Denizli SK müsabakasının maç raporları incelenmiş olup, Denizli SK takımının 106422 lisans numarasıyla müsabakada futbolcu olarak yer alan Mehmet Keskiner, maçın 32.dakikasında ciddi faul gerekçesiyle oyundan ihraç edilmiştir. İhraç ediltikten sonra maçın bitimine kadar geçen sürede küfürler ettiği raporlarda yer almıştır. İlgili oyuncuya DT 43/1 ve 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Niyazi GÜVENİR

BTM Kurulu Başkanı