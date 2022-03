BTM Kurulu kararları açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 26-27 Şubat 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Erol Adem (Gülgün Süt Düzova GSK)

1 Maç

Mustafa Kermeoğlu (Vadili TÇBSK)

1 Maç

Hüseyin Abuzet (Yenierenköy TSK)

2 Maç

Hasan Akar (Demirerler Cons. Demirhan SK)

2 Maç

Arif Aslan (Türkmenköy ASK)

2 Maç

Emre Bayırlı (Ozanköy SK)

2 Maç

Zafer Atikoğlu (Doğancı SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Lütfi Köksal (SFC 1461 İskele Trabzon)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Emre Can Karadaş (Karaoğlanoğlu SK)

Hüseyin Melhem (Serdarlı GB)

Murat Gertik (Dikmen Gücü SK)

Uğur Aktaş (Dikmen Gücü SK)

Hasan Denizalp (Demirerler Cons. Demirhan SK)

Mahmut Kurtarankartal (Sadrazam Kayalar SK)

Malik Yakubu (Yılmazköy SK)

BTM KURULU KARARLARI

17082 maç numarasıyla 27/02/2022 tarihinde Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadında oynanan Dikmen Gücü SK – Ozanköy SK İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup müsabakasında çıkan olaylara ilişkin hakem, gözlemci raporların incelenmesinin yanında yapılan savunmalar dinlenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a) Dikmen Gücü SK’nın 113142 lisans numaralı Asım Alkan isimli futbolcusu ile Dikmen Gücü SK’nın 110705 Şükrü Özipek rakip takım futbolcularına yönelik olarak saldırı ve darp fiilleri dolayısıyla KTFF Disiplin Talimatı’nın DT. 44/1 (A) uyarınca, her iki futbolcuya 4’er müsabakadan hak mahrumiyetine;

b) Ayrıca, müsabakanın bitiş düdüğü ile meydana gelen olaylarda, Dikmen takımın taraftarlarının sahaya girmesi ve rakip takımının futbolcularına yönelik saldırmasına neticesinde, DT 52 maddesi uyarınca Dikmen Spor Kulübüne, bu sezon saha olaylarına verilen uyarı nitelikli para cezası da göz önünde bulundurarak, da dikkate alınarak, 2 maç saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

17109 maç numarasıyla 27/02/2022 tarihinde Dörtyol Adem Nural Stadında oynanan Türkmenköy ASK - Demirerler Cons. Demirhan SK İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup müsabakasında, 1. Devre Türkmenköy ASK taraftarlarının, 2. Devrede de Demirhan taraftarlarının hakemin soyunma odasına gitmesi ve aşırı itirazlarda bulunmasına ilişkin raporlar incelenmiş olup, DT 52/2 ve DT52/4 uyarınca her iki kulübe 1.000’er TL (Bin) para cezası verilmesine oy birliği ile kararlar alınmıştır.

Bu habere tepkiniz:



03/03/2022 11:24