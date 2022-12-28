BTM Kurulu kararları açıkladı
28/12/2022
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 24 Aralık 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ali Gürtaç (Vadili TÇBSK)
1 Maç
Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK)
1 Maç
İbrahim Baflı (Denizli SK)
3 Maç
Emrah Özer (Karaoğlanoğlu SK)
1 Maç
Fevzi Hışır (Mevlevi SK)
1 Maç
Buğra Dayı (Tatlısu HOBSK)
3 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Murat Çelik (Ortaköy SK)
BTM KURULU KARARLARI
1) İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta 24.12.2022 tarihinde 18057 maç numarası ile Geçitkale GSK – German Gold Akova Vuda TÇB arasında oynanan müsabakada, German Gold Akova Vuda TÇB takımının İktisatbank BTM 1.Lig Statüsü’nün 2.maddesinin 6.fıkrasını ihlal etmesinden dolayı Disiplin Talimatı’nın 40.maddesi uyarınca German Gold Akova Vuda TÇB’ye (-1) puan cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Niyazi GÜVENİR
BTM Kurulu Başkanı