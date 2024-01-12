BTM Kurulu Kararları Açıklandı

ads ads ads ads
12/01/2024

ads
BTM Kurulu Kararları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 6-7 Ocak 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Enes İbrahim Keser (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)
2 Maç

Eren Aksal (Bostancı Bağcıl SK)
1 Maç

İsmail Kaffaoğlu (Zella Estate Yenierenköy TSK)
1 Maç

Mehmet Sergey (Denizli SK)
2 Maç

Özgün Aydıntan (Mehmetçik TÇBSK)
1 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy SK)
1 Maç

Tanju Karakaş (Zella Estate Yenierenköy TSK)
1 Maç

 

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Bavver Dağ (Northernland Dipkarpaz TSK)

Berat Kurtay (Dörtyol SK)

Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz TSK)

Burak Kantar (İncirli SK)

Mehmet Gül (Karaoğlanoğlu SK)

Ramadan Deniz (İncirli SK)

Sabri Çiftçioğlu (Tuzlaspor)

Samet Çağaltay (Denizli SK)

Sergen Alpaslan (Dörtyol SK)

Turgay Vedat Arıcan (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

 

 

12/01/2024 12:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: BTM Kurulu Kararları
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.