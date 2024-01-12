BTM Kurulu Kararları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 6-7 Ocak 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Enes İbrahim Keser (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

2 Maç Eren Aksal (Bostancı Bağcıl SK)

1 Maç İsmail Kaffaoğlu (Zella Estate Yenierenköy TSK)

1 Maç Mehmet Sergey (Denizli SK)

2 Maç Özgün Aydıntan (Mehmetçik TÇBSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy SK)

1 Maç Tanju Karakaş (Zella Estate Yenierenköy TSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Bavver Dağ (Northernland Dipkarpaz TSK) Berat Kurtay (Dörtyol SK) Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz TSK) Burak Kantar (İncirli SK) Mehmet Gül (Karaoğlanoğlu SK) Ramadan Deniz (İncirli SK) Sabri Çiftçioğlu (Tuzlaspor) Samet Çağaltay (Denizli SK) Sergen Alpaslan (Dörtyol SK) Turgay Vedat Arıcan (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)