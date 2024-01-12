BTM Kurulu Kararları Açıklandı
12/01/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 6-7 Ocak 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Enes İbrahim Keser (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)
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Eren Aksal (Bostancı Bağcıl SK)
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İsmail Kaffaoğlu (Zella Estate Yenierenköy TSK)
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Mehmet Sergey (Denizli SK)
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Özgün Aydıntan (Mehmetçik TÇBSK)
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TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
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Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy SK)
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Tanju Karakaş (Zella Estate Yenierenköy TSK)
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4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
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Bavver Dağ (Northernland Dipkarpaz TSK)
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Berat Kurtay (Dörtyol SK)
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Berkan Sünmez (Northernland Dipkarpaz TSK)
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Burak Kantar (İncirli SK)
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Mehmet Gül (Karaoğlanoğlu SK)
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Ramadan Deniz (İncirli SK)
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Sabri Çiftçioğlu (Tuzlaspor)
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Samet Çağaltay (Denizli SK)
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Sergen Alpaslan (Dörtyol SK)
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Turgay Vedat Arıcan (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)