BTM'de Play off ve play out oynayacak takımlar belirlendi

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10/04/2022

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BTM'de Play off ve play out oynayacak takımlar belirlendi

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grubun son hafta maçlarında Yılmazköy 2. sırada yer alarak play off, Doğancı da 9.sırada ligi bitirerek play out oynama hakkı elde etti.

Lapta'nın şampiyon olarak 1.Lige terfi ettiği grupta Yılmazköy son dakika golüyle Karaoğlanoğlu ile 2-2 berabere kalarak Ozanköy’ün bir puan önünde ikinci sırada yer buldu ve SFC 1461 İskele Trabzon'un play offtaki rakibi oldu. Bu maçı kazanan takım 1.Lige terfi edecek 3.takım olacak.

Doğancı ile Denizli 18.haftayı galibiyetle kapatınca 8.sırada yer alan Denizli ligde kalmayı garantilerken 9.sıradaki Doğancı, Kırmızı Gruptan Geçitkale ile play out maçında BTM 1. Ligde kalmak için mücadele edecek.

10/04/2022 16:24
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TAGS: BTM’de Play off ve play out oynayacak takımlar belirlendi
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