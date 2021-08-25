Bu 11 şey sizi zehirliyor ama muhtemelen çoğu zaman kullanıyorsunuz!

Kimyasal maruziyetinin hayatın her noktasında karşımıza çıkabildiğini ve sağlığı önemli bir şekilde etkilediğini belirten Diyetisyen Gülçin Işık, kimyasal maruziyetini azaltmaya yönelik önerilerde bulundu. Beslenmenin dışında sağlıklı beyin fizyolojisi oluşturabilmek için dikkat etmemiz gereken birtakım değişimlere ihtiyaç duyabiliriz. Peki nelere dikkat etmeliyiz?

- Konserve, işlenmiş ve hazır gıdaların kullanımını en aza indirmelisiniz. Konserveler çok yüksek BPA içeriğe sahiptir. Bu içeriğe sahip ambalajlarla kaplanır, yine hazır satılan ürünlerde katkı maddeleri, koruyucular, gıda boyaları ve kimyasal bazlı tatlar ile yapay bileşenler bulunur. Yemeğinizi kendiniz pişirin. Ayrıca pişirme yüzeyi kaplı tava ve tencereler, PFOA içeriği yüksek olduğundan kanserojendir. Daha çok çelik tercih etmeye çalışın.

- Mümkünse yerel çiftçinizi tanıyın. En az miktarda böcek ilacı veya yabani ot ilacı kullanan gıdaları tercih etmeye çalışın. Pazardan alışveriş yapmak bile daha doğru olacaktır.

- Gıdaları plastik kaplarda mikrodalga fırına koymayın. Bu işlem kötü kimyasalları serbest bırakır. Cam kullanmak çok iyi bir tercih olacaktır.

- Yiyecekleri plastik kaplarda saklamaktan kaçının.

- Plastik şişeleri hayatınızdan çıkarın. Cam şişe kullanın.

- Evinizi iyi havalandırın. Mümkünse HEPA filtreli klima kullanın. Filtrelerinizi 3 - 6 ayda bir değiştirmeye özen gösterin.

- Koku gidericilerden ve odaya takılan parfümlerden kaçının.

Kullandığınız kıyafetlerde bile dikkat etmeniz gerekenler var!

Tekstil ürünleri:



- Polyester, satın alabileceğiniz en tehlikeli kumaştır. Gribal enfeksiyonlara davetiye çıkarır. Kadın hastalıklarına ve çeşitli cilt hastalıklarına sebep olduğu gibi erkeklerde iç çamaşırında kullanıldığında sperm kalitesini düşürür.

- Akrilik kumaşlar daha çok kotlarda bulunur. Vücut ısı dengesini bozup, gribe yakalanma riskini artırdığı gibi polimer plastiğin ana maddesi olduğu için kanserojendir. Asetat ve triasetat selüloz denen ağaç liflerinden yapılmakta olduğu için geniş bir kimyasal işlemden geçmiştir.

- Naylon ise petrolden yapılmıştır. Bunlar kumaşlarda dikkat etmemiz gerekenler arasında yer alır.

- Makyaj malzemeleriniz ve kremlerinize dikkat edin. Güvenilir, organik ürünler tercih etmeye çalışın.

Ayrıca;



- Pamuk, keten, ipek, kenevir, yün ve kaşmir gibi kumaşları seçtiğiniz takdirde daha sağlıklı seçimler yapmış olacaksınız.



- Evinizde aloe vera, kasımpatı, gerbera çiçeği, aşk merdiveni, sarmaşık, devetabanı gibi çevreyi doğal olarak toksinlerden arındıran bitkiler yetiştirin.

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25/08/2021 11:02