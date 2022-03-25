Bu 27 Mart’ta tiyatrodan bahsedemeyeceğiz!

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bu 27 Mart’ta tiyatrodan bahsedemeyeceklerini, artık tiyatro sahnesinden aynayı gerçeğe her çevirdiklerinde karşılarına savaşlar, bombalar, çocuk çığlıkları, salgınlar, ölümler, katledilen hayvanlar, yok edilen doğa, kanlı bir dünya çıktığına işaret etti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Soren Kierkegaard’ın “Meseller” kitabında atıfta bulunularak, “‘Sanırım dünyanın sonu, her şeyin bir şaka olduğunu sananların yükselen alkışları arasında gelecek’ der yazar; haksız mı?” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, “sanki hiç bir şey olmuyormuş gibi öylece duran, kımıldamayan, tepki vermeyen, düşünmeyen, algılamayan, anlamayan, olan biteni doğalmış gibi izleyen insanların” görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Özür dileriz…Tüm özür dilemesi gerekenler adına da binlerce kez özür dileriz” denildi.

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25/03/2022 14:05