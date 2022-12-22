Bu 3 burç isteklerini elde etmede uzman!

Bazı insanlar, başkalarının olayları kendi yöntemleriyle görmesini sağlama konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Bu kişilerin hiç size kendi istekleri doğrultusunda fikirlerinizi bile değiştirme yetisi olabilir. Çok tutkulu olduğunuz bir şey hakkında bir tartışmaya girebilir ve yine de bir şekilde onların bakış açısına tamamen katılarak sohbeti bitirebilirsiniz. Daha ikna edici olmak için teknikler öğrenmek mümkün olsa da, doğum tarihiniz başkalarını etkilemedeki yeteneğinizi değiştirebilir.

Arketip astrolog Rebecca M. Farrar'a göre en ikna edici burçlar, başkalarını kendi taraflarına çekmelerini kolaylaştıran belirli özelliklere sahiptir.

Farrar, genel olarak, su grubu burçlarının duygularıyla çok temas halinde olduğunu söylüyor. Bu nedenle başkalarının nasıl hissettiğini anlamaları ve bunu kendi avantajlarına kullanabilmeleri daha kolaydır. Hava burçları ise çok meraklı ve iletişimseldir. Sözlerini nasıl kullanacaklarını bilirler ve fikirlerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilirler.

Bunu akılda tutarak, Farrar'a göre en ikna edici üç burç şöyle…

Terazi

Venüs tarafından yönetilen Terazi çekiciliğiyle bilinir. Farrar'a göre, Terazilerin bir kişiye kolayca uyum sağlama, ihtiyaçlarını belirleme ve onlara dengeli bir şekilde yaklaşma yetenekleri vardır.

Bu burçtaki kişiler kişisel becerilerini ve zekalarını kullanacakları satış veya avukat gibi alanlarda çalışma eğilimindedir. Çünkü çekicilikleri ve aynı zamanda karşısındakini dinlediklerini ve bağlantı kurduklarını hissettirme yetenekleri, onları en ikna edici burçlar listesinin başına getiriyor. Terazi tamamen uyumlu olup herkesin rahat hissetmesini sağladığından, fikirleri sizi asla baskı altına almaz. Sadece söylediklerine güvenebileceklerinizi hissettirmede oldukça ustadırlar.

Akrep

Başkalarını dengeli hissetmesine özen gösreten Terazi burcunun aksine Akrep ,yoğunluğu nedeniyle bazı kişiler için biraz korkutucu olabilir. Çok keskindirler ve yaklaşmadan önce karşısındaki hakkında bilmeleri gerekenleri öğrenmek için o kişiyi i veya durumu gözlemlerler. Yani birini ikna etmeleri gerektiğinde, istedikleri sonucu elde etmek için ne söyleyeceklerini çok iyi bilirler. Ayrıca başkalarının söyleyemeyeceği şeyleri söylemekten de çekinmezler.

Farrar, "Akrepler genellikle manipülatif veya ketum olmakla kötü bir üne sahiptir, ancak ikna güçleri de olumlu bir nitelik olabilir" diyor. "Görünenin ardındakini görebilme yetenekleri, onlara olan bitenin altında yatan dinamikleri anlama konusunda bir adım önde tutacağı gibi, açık sözlülük ve orijinalliğe yönelik yüksek arzuları, başkalarının söylemeye çekindiklerini yüksek sesle dile getirmelerini sağlayabilir.

Balık

Sevimli su burcu olan Balık arkadaş canlısıdır, uyumludur ve durumlara olumlu bir şekilde yaklaşır. Farrar'a göre, bu durum göz önüne alındığında "biçim değiştirmede usta" olan şekil değiştiricilerdir. "Başkalarına karşı açıklıkları ve herkesin içindeki en iyiyi görme arzusu, karizmalarının nedenini anlamayı kolaylaştırıyor" diyor. "İkna edici doğaları ve argümanları her zaman gerçekliğe dayanmasa da masumiyetleri, sizin çıkarlarınızı yürekten düşündüklerini hissetmenizi sağlayacaktır."

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22/12/2022 22:13