Bu Adanın Başına Gelen En Kötü Nesil; Her Şeyi Tarumar Etmekle Meşgulüz

KKTC tarihinin KKTC halkına yar olmayan bütçesi 3 günde komiteden geçti, 3 günde de meclisten geçecek. Toplam açık 4 milyar TL civarı… “Olursa, ederse” tabanlı 4 milyar TL Türkiye’den öngörülüyor. O da seçimden sonra oluşacak hükümete Türkiye sıcak bakarsa….

Ülkede ne varsa tarumar ediliyor. Önce orman katliamı haberi ile çalkalandı dün, devamında ne kadar eski eser varsa yerle bir oluyor. Osmanlı Mirası ise Türkiye, Lüzinyan mirası ise BM tamir ediyor. Biz, bu adanın başına gelen en kötü nesiliz, ne varsa yok etmekle meşgulüz

Pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullardan kurtulamayan esnaf, şimdi de döviz krizi ile boğuşuyor. Ve sorun şu ki, herkes yapayalnız. KKTC maliyesi, sadece maaş ödeyebilecek noktada. Maaş dışında harcayacak bir kaynak yok

Alım gücü diye bir şey kalmadı. Vatandaş ay sonunu getirebilme adına kılı kırk yarıyor. Banka borcu, kira, taksitler derken, akaryakıt gaz, gıda ürünlerine zamlar peşi sıra geliyor. Sosyal devlet adına en ufak bir proje gündemde değil

Ülke seçime odaklandı. 23 Ocak’ta yer alacak seçimler için seçim yasakları bu hafta sonu başlıyor. Bu hafta da meclis bütçe görüşmeleri ile geçecek. Sonra yine uzun bir dönem siyasetçilerin ne yapacağını dinleyeceğiz. Sonuç? Sorunlarımızla baş başayız

Kıb- Tek zararına üretmeye devam ediyor. Bu alanda da yeni bakan Sunat Atun, daha önce de gündeme gelen yeni jeneratör alımı ve gaz tüketen santrallere geçilmesi gibi vaatleri gündeme getirdi. Yapılması gerekenler belli; önce zam. Hazırlandık, bekliyoruz

Pandemide rakamlar yükselmeye devam ediyor. Aktif vaka sayısı 1300 rakamının üzerine çıktı. Günde 250 vaka ortalaması yaşandı. Geçtiğimiz hafta toplam vaka sayısı 888. Bir hafta önce bu rakam 800 bandındaydı. Taburcu sayısı vakaların çok altında

Acil Durum Hastanesi’nde son 10- 15 civarı yatak kaldı. Dediğim gibi, taburcu sayısı vakaların gerisinden geliyor. 888 vakanın yakalandığı bu haftada taburcu sayımız 750. Geçen hafta 1225 olan aktif vaka sayısı dün akşam itibarı ile bin 372…

Bu habere tepkiniz:



22/11/2021 09:12